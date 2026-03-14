キム・ヨハンが主演を務める青春ラブコメディ『第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～より、名場面リアクション動画とホワイトデー特別コメント動画がYouTubeで公開された。 参考：『第4次恋愛革命』とメイクアップクリエイターのGYUTAEがコラボハイライト映像も 今回公開された動画では、本作の名場面を切り抜き、キム・ヨハンがそれぞれのシーンを振り返りなが