亀梨和也が主演を務めるスペシャル時代劇『銭形平次』が、NHK総合で今夏放送されることが決定した。 参考：窪塚洋介×亀梨和也『外道の歌 SEASON2』予告編公開あの、池内博之らも出演 野村胡堂が生んだ国民的キャラクター・銭形平次は、1931年から26年にわたって全383編の物語が書き継がれ、これまで映画やドラマなどで数々の名作が作られてきた。本作は、NHKと東映がタッグを組み、この傑作時代劇を“令和の平次”