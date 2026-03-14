3月14日、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子準決勝が行われ、柳ヶ浦高校（大分県／ブロックリーグG優勝）が80－64で開志国際高校（新潟県／ブロックリーグC優勝）に勝利した。 ブロックリーグを全勝優勝した強豪による一戦は、試合序盤から両エースが躍動する一進一退の展開となった。開志国際は高橋歩路、柳ヶ浦はフ