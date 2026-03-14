4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送がスタートするTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』より、ホワイトデーを記念したホワイトデーイラストが公開された。 参考：TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』キービジュアル公開追加キャストに子安武人ら 本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化するラブコメディ。