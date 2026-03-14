5月15日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される映画『スマッシング・マシーン』より、主演のドウェイン・ジョンソンが特殊メイクによって変身していく舞台裏映像が公開された。 参考：『スマッシング・マシーン』に大沢たかお、布袋寅泰ら出演ポスター＆予告編も A24が製作した本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典「PRIDE」の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格