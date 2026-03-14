lyrical schoolが、解散前にリリースする最後の新曲「GOODBYE」を4月1日に配信リリースする。 （関連：lyrical schoolがアイドルシーンに与えた衝撃男性メンバー含む新体制での活動に寄せられる期待） 本作は、3月28日にステラタウン大宮で行われるこの日限りのリリースイベントにて限定盤のCDシングルが販売される。また、配信開始日の4月1日には最後のインターネットサイン会（リミ