株式会社ポケモンは、3月13日の「世界睡眠デー」に合わせ、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』を通じて就寝前の心身の緊張をゆるめる「ほげーたいそう」を発表しました。発表と合わせて都内で行われた「Pokémon Sleep就寝前のリラックス『ほげーたいそう』体験会」には櫻坂46の森田ひかるさんと、マユリカの阪本さん・中谷さんが登場。「ほげーたいそう」の実演や日常の中で最もリラックスしている「ほげー」となる瞬間