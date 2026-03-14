F＆Pジャパンは3月1日〜4月15日、F＆P Smoothie Cafe 青山店限定にて春の期間限定メニュー「SAKURA」シリーズを販売しています。■「つくりたて本格スムージー」を提供する青山のスムージー専門店が春限定ドリンクを新発売本シリーズは、日本の春を象徴する“さくら”を主役に、味わいとビジュアルの両面から再構築した限定メニューです。さくらの花と葉を使用し、淡くやさしい香りを引き立てながら、ストロベリーやモレロチェリー