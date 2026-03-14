サーモスは2026年3月6日、アパレル小物を展開するサブブランド「＆ONDO（アンドオンド）」より、初の春夏アイテムを発売しました。発売に先立ち行われた「＆ONDO 2026春夏 新製品プレス発表会」では、スペシャルゲストとしてタレントの若槻千夏さんが登場。浴衣姿の若槻さんは、人工太陽照明灯を用いた環境下で、サーモス日傘の遮熱性を体験しました。■若槻千夏さんが一足早い浴衣姿で登場！人工太陽照明灯下で遮熱性能を体感「