米メジャーリーグのシーズン最優秀選手（MVP）を4度受賞するなど、日本だけでなく世界が注目するトッププレーヤーであるドジャースの大谷翔平選手。いま世界中の経営者やリーダーが学ぶハーバードビジネススクールも、彼の活躍に着目しているという。リーダーシップと企業戦略の専門家であるフランシス・フライ教授は、大谷選手をテーマに教材を執筆した。世界のリーダーは大谷選手から何を学べるのか。フライ教授に詳しく聞いた。