【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なきごとの新曲「204号室」（TVアニメ『彼女、お借りします』第5期エンディングテーマ）が4月11日にデジタル配信リリース、5月20日にCDも発売される。 ■CDにはGlico“ポッキー”CMキャンペーンソング「甘々吟味」も収録 CDは初回生産限定盤（アーティスト盤）と期間生産限定盤（アニメ盤）の2形態を同時発売。 初回生産限定盤（アーティスト盤）