すべての人がいきいきと暮らせる社会を目指し、美容や健康を考えるイベントが広島市内で開かれています。広島市東区の広島テレビで開かれているのは、美と健康と食の体験型イベント「フェムミナーレin Hiroshima!」 です。女性や子どもたちがより豊かに自分らしく生きられる社会を目指し開催しています。親子が座ったまま全身をほぐす姿勢改善体験ができるステージや、実際に骨密度が測れるブースなどが並びます