俳優の山田裕貴（35）が14日、自身のインスタグラムを更新。13日の日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」に出席した映画『爆弾』のキャスト＆スタッフ陣との集合カットを公開した。【写真】感動…涙を流す佐藤二朗今回、優秀主演男優賞を受賞した山田だったが、本作で得体の知れない中年男・スズキタゴサクを演じた佐藤二朗が最優秀助演男優賞に輝いた際に大粒の涙を流して佐藤の受賞を喜んでいた姿がSNS上でも話題