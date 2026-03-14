2026年3月12日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版は、米国・イスラエルとイランの間で続く報復攻撃が湾岸地域の生態環境に壊滅的な影響を及ぼしていると報じた。記事は、8日にイスラエルがイランの首都テヘランにある石油施設30カ所を爆撃した結果、上空に黒煙が立ち上り、有害物質を含む「黒い雨」が降ったと紹介。イラン側も湾岸地域の石油施設や船舶への報復攻撃を実施しており、専門家らは