KDDIと沖縄セルラーは、京セラ製スマートフォン「TORQUE G07」を2026年3月18日に発売する。3眼カメラを背面に装備、AIカメラ機能も実装タフネススマートフォン「TORQUE」シリーズに新モデルが登場。防水/防塵/耐衝撃に耐泥水性能を追加し、過酷な使用条件にも耐えられる。シリーズ史上最多だという37項目の試験をクリアするなど耐久性がさらに進化した。背面カバーにスリット構造を採用する。同シリーズでは初だという、衛星とスマ