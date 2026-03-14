アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第7話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。あんなが学園に入学し、人気キャラ・るるかも登場する。【画像】アイス爆食い！るるかちゃん登場シーン公開された『たんプリ』場面カット15日放送の第7話「大変！学校が迷路！？」は、みくるが理事長にお願いし、あんなも同じまことみらい