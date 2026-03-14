6人組グループ・SixTONESによるファッション雑誌『CanCam』（小学館）の6周年アニバーサリー連載『＃ストさんぽ』。23日発売の5月号では第2回に森本慎太郎が登場する。懐かしさと“今”が溶け合う街・新横浜で夕暮れさんぽを撮り下ろしている。【写真】第1回は夜の有楽町を背景に…田中樹の“エモショット”今回の街歩きの舞台は新横浜。森本が初めてコンサートを観た横浜アリーナがある思い出の地であり、その2年後にはジュニ