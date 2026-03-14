俳優の亀梨和也が主演を務めるスペシャル時代劇『銭形平次』が、2026年夏にNHK総合で放送されることが決定した。映画やドラマで長く親しまれてきた名作時代劇を令和の時代にリブート。江戸を舞台に、“捕り物の天才”と呼ばれた岡っ引き・銭形平次の活躍を描く。【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開原作は、国民的作家・野村胡堂による『銭形平次捕物控』。1931年から長年にわたり