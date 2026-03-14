【ブンデスリーガ】ボルシアMG 2−0 ザンクト・パウリ（日本時間3月14日／ボルシア・パルク）【映像】安藤智哉、強烈シュート直撃→体に食い込む瞬間ザンクト・パウリに所属する日本代表DFの安藤智哉が、超近距離からのシュートをブロック。強烈なシュートが体に食い込んだが、無傷でプレーを続ける姿にファンが驚愕した。日本時間3月14日、ブンデスリーガ第26節で、勝ち点24で16位に位置するザンクト・パウリと、勝ち点25で12位の