お笑い芸人の陣内智則とバカリズムがMCを務めるカンテレのピンネタ特別番組『R-1直前！陣内・バカリズムの最強ピンネタSP』（全国ネット）が15日深夜0時55分から放送される。【番組カット】話題の『友近サスペンス劇場』主人公・黛京子に扮する友近今回は、FRUITS ZIPPER・真中まなをゲストに迎え、『R-1グランプリ』歴代チャンピオンや『R-1グランプリ2026』準決勝で惜しくも敗退した3人、ベテランピン芸人が集結する。最初