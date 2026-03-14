ニューヨーク原油市場で13日、原油の先物価格が一時、節目の1バレル＝100ドルに迫りました。ホルムズ海峡の封鎖が続くとの見方から原油価格は高止まりしています。13日のニューヨーク原油市場で原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は1バレル＝98.71ドルで取引を終えました。一時、99.30ドルまで上がり、節目となる100ドルに迫りました。一方、ニューヨーク外国為替市場では13日、円安が進み、一時、1ドル=159円70銭