テレビ東京は31日、ドラマチューズ！『物産展の女〜高崎編〜』（深0：30〜1：00）を放送すると発表した。【写真】さわやかなスーツ姿…食品バイヤー役を務める平祐奈桑野一弘氏による同名小説を実写化した『物産展の女〜宮崎編〜』が2025年1月に放送され、好評を博した。続編を求める声などを受け、高崎編の放送が決定した。物産展開催のため“見つける”を生業とする食品バイヤーという職業にスポットを当て、物産展開催の裏