11日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、3月15日（日）に行われるホームゲームでGCCスペシャルマッチを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 ヤマト市民体育館前橋で行われるこの試合は19節GAME2に該当し、チームは岡山シーガルズとの対戦を予定している。なお、GAME1では佐田建設スペシャルマッチを開催予定となっている。 今回のG