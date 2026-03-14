アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領は原油を積み出す港があるイランのカーグ島を攻撃したと明らかにしました。トランプ大統領は13日、「イランの宝であるカーグ島の軍事目標を完全に破壊した」とSNSに投稿しました。カーグ島はペルシャ湾にある原油の積み出し港がある島で、アメリカメディアは、イランの原油の9割がカーグ島を経由して輸出されているとしています。トランプ大統領は「石油のインフ