神戸港では豪華なクルーズ船４隻が同時に入港していて、その姿をひと目見ようと大勢の客船ファンらが訪れています。 神戸のメリケンパークに停泊するのは、去年７月にデビューした豪華客船「飛鳥III」です。 今年は初代「飛鳥」として運航していた「アマデア」に、「飛鳥II」の“飛鳥三姉妹”の客船を含む計４隻が神戸港に集結。 神戸市港湾局によりますと、４隻の客船が同じ日にそろうのは統計をと