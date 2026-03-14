俳優でミュージシャンのＹＵ（３１）が１４日、都内で行われた「ＹＵＣａｌｅｎｄｅｒ２０２６．４−２０２７．３」の発売記念イベントを行った。２年ぶりのカレンダーの発売で、撮影は、深夜に都内を出発し山奥で、麦わら帽子をかぶって釣りをし、川魚を食べたのが思い出。「充実した撮影でした。今回は自然の中で、ありのままの表情で撮ったのが今回のこだわりです」とアピールした。２０１８年に、大学進学を機に、母