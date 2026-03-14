◇第98回選抜高校野球大会の出場32校による甲子園練習スタート佐野日大はシートノックの後、エースの鈴木有投手（3年）ら投手陣が交代でマウンドに立ってのシート打撃などを行い、グラウンドの感触を確かめた。同校は12年ぶりの出場となる選抜大会。17年に就任した麦倉洋一監督にとっては就任後初の“聖地”となる。OBで同校初の甲子園となった89年夏の選手権大会に背番号「1」で出場。開会式直後の開幕戦の近大福山戦では