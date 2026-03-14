お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）のあす15日放送回には、70歳の夫と59歳の妻という大人カップルが登場する。【新婚さん】着物を着こなした59歳の妻70歳の夫は和柄デザイナーで、人気チョコレートのパッケージなども手がけている。これまで和柄に関する書籍を10冊出版し、累計売り上げは60万部以上。「和柄のスペシャリスト」と