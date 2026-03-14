声優で「銀河鉄道999」の主人公・星野鉄郎役を務めた野沢雅子さんが、鉄郎を宇宙の旅に導く美女・メーテル役を務めていた声優で、今月3日に亡くなった池田昌子さんを悼む言葉を寄せました。【写真を見る】【 追悼 】野沢雅子さん「メーテル」池田昌子さんへ「大切な戦友でした」「また、どこかの星で会える時まで」涙で伝える野沢さんは池田さんを実生活でも「メーテル」と呼んでいたことを明かし、懐かしさと寂しさを綴っています