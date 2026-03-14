ディズニー＆ピクサーの新作映画『私がビーバーになる時』（原題：Hoppers）が公開され、日本アニメからの影響を制作陣が公言し話題を呼んでいる。監督・脚本を務めたダニエル・チョンとプロデューサーのニコル・パラディス・グリンドルがオンライン取材に応じ、『となりのトトロ』『平成狸合戦ぽんぽこ』『魔女の宅急便』といった日本アニメの名作から強い影響を受けたことを明かした。【動画】『私がビーバーになる時』日本版