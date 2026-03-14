【AFC女子アジアカップ2026】オーストラリア女子代表 2−1 北朝鮮女子代表（日本時間3月13日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】北朝鮮MFが肘打ち→豪州MFが流血（リプレイあり）まさかの大流血に、スタジアムと現地メディアが騒然となった。日本時間3月13日にAFC女子アジアカップ2026の準々決勝で、ホストカントリーのオーストラリア女子代表が北朝鮮女子代表と対戦。2−1で熱戦を制した。しかし、この試合の