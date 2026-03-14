NHKは14日、俳優の亀梨和也（40）が今夏にNHK総合で放送されるスペシャル時代劇「銭形平次」で主演すると発表した。国民的作家・野村胡堂が生んだ1931年から続く人気キャラクター。架空の人物でありながら、東京・神田明神には記念碑が立てられているほど、今も多くの人に愛されている。今回は同局と東映との豪華タッグに亀梨を迎え、スタイリッシュでアクティブ、そしてポップな“令和の平次”を描く。亀梨にとっては21年秋