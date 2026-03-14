イラン情勢をめぐり、ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカがロシアの原油制裁を緩和することでロシアがおよそ1兆6000億円を得ることになると反発しました。ゼレンスキー大統領は13日、トランプ政権が原油高対策としてロシアに対する制裁を緩和し、原油の購入を一時的に認めると発表したことについて、「ロシアは原油で得られた資金を兵器やドローンに費やし、ウクライナを攻撃している。制裁解除は正しい判断とは言えない