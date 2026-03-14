１４日午前１１時ごろ、神奈川県の秦野市と中井町で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は神奈川県西部。震源の深さは約１０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）３・１と推定される。相模原市緑区、小田原市、厚木市、南足柄市、箱根町、横浜市保土ケ谷区、平塚市などで震度１を観測した。