筆者の話です。在宅勤務中の夫は「仕事」と言いつつも、いつ見てもスマホゲームに夢中です。重度知的障害の長男と次男を抱え、雪かきから送迎まで私一人でこなしていた記録的な大雪の日、夫が「仕事がキャンセルになった」事実を隠して布団でゲームをしていたことが発覚します。家族の危機に背を向け続けた夫に対し、私が突きつけた「毅然とした対抗策」とは。 夫の在宅勤務 夫は在宅で仕事をしていますが、その実