【ダイソー】では大人も夢中になりそうな、【サンリオ】のグッズが充実している様子。日常生活で使うのはもちろん、コレクションして保管しておきたくなるような可愛さのグッズが揃っているんです。今回は、手触りも楽しめそうなワッペンや、立体的なシールなど、イチオシのサンリオグッズをご紹介します。 温かみのあるモコモコ感！ キャラクターそれぞれの可愛らしさを存分に感じられる、「パイルワッ