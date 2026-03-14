Xで報告自動車レースF1の実況者としてもお馴染みで、ラジオDJやナレーターなど幅広く活動するサッシャ氏がXを更新。合格率5.3％の国家試験合格を報告すると、ネット上では祝福や驚きの反響が続々と広がっている。49歳のサッシャ氏は、13日のX投稿で「合格しました！！勉強始めて4年6回目の試験で気象予報士試験に合格することができました！！」と報告。第65回気象予報士試験の合格証明書を写した1枚と、手に持ちガッツポー