タモリ＆佐藤茉那アナ＠「おけはざま山」にて 「ブラタモリ」（NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜）3月14日・21日放送は、2週にわたり「桶狭間の戦い」を特集する。信長の名を世に知らしめた戦国史上最大の逆転劇。わずかな痕跡から伝説の戦いの謎を解き明かす。さらに…よみがえるタモリ少年の記憶とは？【写真】「ブラタモリ桶狭間の戦い」場面カット町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴