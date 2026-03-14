シャリッと涼感、チュルンと補給。UHA味覚糖（大阪市中央区）は、夏に向けた新商品として「忍者めしアイススラリー すっきり柑橘味」と「塩分レスキュー 塩ゼリー」を発売することを発表した。両商品は暑さ対策と水分・栄養補給の両面から消費者のニーズに応えるねらいで開発。同社の担当者は「働く“現代忍者”の悩みである、酷暑対策につながれば」と意気込む。今春発売されるUHA味覚糖の新商品2025年夏、日本は観測史上最も