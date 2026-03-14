国際エネルギー機関（IEA）は11日、ホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴う原油価格の高騰を受け、加盟32カ国が過去最大規模となる石油備蓄の協調放出に、全会一致で合意したと発表した。【こちらも】原油高で下落する株式市場、その行方は?■リスクを踏まえてでも放出やむなしロシアによるウクライナ侵攻後の2022年以来となる今回の措置は、当時の2倍超の規模に及び、IEAが異例の危機対応に踏み切った形だ。それほどまでに現在の原