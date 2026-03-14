住石ホールディングス（1514）の株価は13日、終値1,138円のストップ高となった。前日比150円高、上昇率は15.18%に達している。中東情勢の緊迫を背景とした石炭関連への物色に加え、人工ダイヤモンド関連の材料も株価を下支えした格好だ。【こちらも】ホルムズ海峡封鎖で航行停止なのに高値圏の商船三井株逆行高の理由とは?2月18日の年初来高値1,557円からの調整を経て、値幅制限上限に到達したことで需給が逼迫している。市