佐野航大の去就に注目オランダ1部NECナイメヘンに所属する日本代表ＭＦ佐野航大は、今シーズンを通じて見せている出色のパフォーマンスにより、欧州の複数クラブから大きな注目を集めている。現地メディアは「NECにおいて次のメガ移籍になるだろう」と報じており、22歳の若き才能がステップアップを果たす可能性が極めて高まっている。データ分析に基づくと、佐野にとって最適な移籍先はイングランド1部フルハム、イタリア1部