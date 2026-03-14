高畠町長選に出馬を表明しているのは現職で再選を目指す高梨忠博さん（77）と新人で前の町議会議員の山木義昭さん（68）です。高梨さんは前回2022年の町長選で、当時の現職を破り、初当選を果たしました。河川改修を通した災害に強い町づくりや、地元の農産物を生かした商業や観光などとの連携に取り組むとしています。山木さんは高畠町の職員を経て2019年から町議会議員を2期務めました。小中学生の教材費などの無償化といった子