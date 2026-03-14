今回で103回目となる「YBC中古車フェア」は山形市と三川町の2つの会場で始まりました。]会場には、山形県内のメーカーディーラー14社が選んだ、合わせて800台以上の中古車が展示、販売されています。このうちおよそ500台が並ぶ山形市の山形ビッグウイングでは、日本自動車販売協会連合会山形県支部の中古車委員会担当理事で山形トヨペットの鈴木政康社長が「メーカーディーラーの