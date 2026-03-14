阿部巨人はＶ奪回できるのか。３年契約最終年を迎えた今シーズンがまもなく始まる。「新しい巨人を作る」とテーマを掲げて臨んだ２月の春季キャンプから、沖縄・那覇での実戦を経て、オープン戦も残りわずか。「レギュラー白紙」からスタートしたが、いまだ不透明なポジションが多いのが現状だ。野手では左翼にキャベッジが入るのは当確だが、中堅と右翼は未定。内野手はリチャードの負傷離脱により、右翼のレギュラー候補と見て