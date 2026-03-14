元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」で俳優の亀梨和也が、今夏放送予定のＮＨＫ総合「スペシャル時代劇『銭形平次』」（ＢＳ８Ｋは２３日午後５時、演出・豊島圭介氏）に主演することが１４日、発表された。江戸の文化文政時代を描いた作家・野村胡堂の「銭形平次捕物控」が原作。１９３１年から続く人気キャラクターにして、２６年間にわたり全３８３編の物語が書き継がれてきた。今作では、一介の岡っ引きだった平次がその名を江戸中に響か