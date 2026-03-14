◇ワールドベースボールクラシック準々決勝 カナダ-アメリカ(ダイキン・パーク)アメリカの4番手ベッドナー投手がノーアウト2、3塁の窮地を無失点でしのぎました。負ければ終わりの準々決勝。アメリカは序盤から得点を重ねますが、6回にはカナダに3点を奪われ、2点差に迫られます。逃げ切りたいアメリカは、2点リードの7回、4番手としてベッドナー投手がマウンドへ。メジャーで通算315試合に登板する右腕は、2者連続内野安打やバッ