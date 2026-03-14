東京電力は柏崎刈羽原発6号機で漏電を知らせる警報が作動したことから、調査のため、発電と送電を停止すると発表しました。柏崎刈羽原発6号機はことし1月に再稼働しましたが、今月12日、発電機からわずかに漏電していることを示す警報が作動しました。これを受けて東京電力は詳しい調査を行うため14日午後から6号機の発電と送電を停止すると発表。原子炉に異常はなく、出力を下げて運転を続けながら調査を行うとしています。柏崎刈