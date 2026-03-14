たとえ後ろめたい行為をしていなくとも、スマホの中身を第三者に覗き見られるのは、誰しも嫌なもの。それが家族や友人ではなく、警察などの捜査機関だったとしても同様です。自分には関係ない話かと思いきや、海外旅行の入国審査でスマホの中身を見せるように言われ、写真のアルバムを隅々まで見られたという話もあります。【画像】「秘密のやり取り」にも使える…？ ロックダウンモードの設定方法や機能を見る海外だとこうし