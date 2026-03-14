政治団体「NHKから国民を守る党」（以下、NHK党）党首の立花孝志氏が11日、個人の公式サイトを更新。自己破産手続きの開始決定を受けたと公表した。 同サイトによると、個人では債権者数が240名、届出総額12億4400万円。一方で、個人の資産は約1500万円前後とし、確定申告に伴い1500万円を超える所得税の納税が必要となるため、「現時点で配当可能な財源がございませんでした」と説明した。 なお、NHK党については破産ではなく私